Rivanazzano Terme | casa a soqquadro per pochi contanti e due catenine d' oro

(Di domenica 24 marzo 2024)(Pavia), 24 marzo 2024 - Bottino magro per i ladri, ma danni e disagio per le vittime. I malviventi entrati in azione nel pomeriggio di ieri, sabato 23 marzo, in via IV novembre a, hanno trovato ine rubato solo circa 200 euro ine un paio did'oro, dal valore affettivo certo maggiore di quello economico. Ma per introdursi nell'abitazione, unaindipendente, hanno forzato la porta dell'ingresso principale, trovata danneggiata dai proprietari al loro rientro, verso le 16, dopo un'assenza di poche ore, da mezzogiorno circa. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo e l'avvio delle indagini sul furto. Era andata ancora peggio ai ladri lo scorso venerdì 1 ...