Ritrovato morto in casa con un coltello nel petto a Carmiano vicino Lecce | si indaga sulla morte di un 87enne

(Di domenica 24 marzo 2024) L'Espedito Tornatore è stato trovato privo di vita con unconficcato nel. L'uomo si trovava in, a

Di lui non si avevano notizie da oltre una settimana. Un 20enne di Lecce, Alessio Giannaccari, è stato trovato morto ad Amsterdam . La sua foto era stata diffusa sui social dai genitori preoccupati ... (ilfattoquotidiano)

Un 20enne di Lecce , Alessio Giannaccari , è stato trovato morto ad Amsterdam . Di lui non si avevano notizie da oltre una settimana. La sua foto era stata diffusa sui social dai genitori preoccupati ... (gazzettadelsud)

Trovato con un coltello nel cuore, mistero per la morte di un anziano a Carmiano - CARMIANO – Giallo a Carmiano, dove un uomo sulla novantina è stato Ritrovato morto in casa con un coltello conficcato nel petto. Sul posto, i carabinieri che stanno… Leggi ...informazione

Ritrovato privo di vita, con un coltello nel petto: s’indaga sulla morte di un 87enne - Intervento dei carabinieri, poco dopo le 11, in via Montenotte. Subito ascoltati i familiari, a partire dalla moglie: si fa largo l’ipotesi di una lite in famiglia. L’abitazione dei coniugi è dotata d ...lecceprima

“Non sono morto e non faccio porno come dicono”: ecco che fine ha fatto il “Lupo Lucio” della Melevisione - Vestendo i panni di “ Lupo Lucio ” ne La Melevisione ha scritto una pagina della televisione per ragazzi poi però, quando la trasmissione ha chiuso i battenti, si è Ritrovato vittima di fake news che ...ilfattoquotidiano