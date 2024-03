Ritorno Kim a Napoli | Paolo Esposito | “Magari ADL proverà a farselo dare in prestito”

(Di domenica 24 marzo 2024)Kim alla SSC, un’ipotesi difficile ma sicuramente non impossibile. Il difensore del Bayern Monaco sarebbe infatti ai margini del progetto bavarese e, al momento, non è riuscito a conquistare i suoi nuovi tifosi. Ai microfoni di Area.it, il giornalista e amico del presidente Aurelio De Laurentiis,, ha parlato di questa ipotesi L'articolo

UNDER 19 - Italia, Misitano: "Indossare la maglia azzurra è un sogno" - "Indossare la maglia azzurra e' un sogno". Parola di Giulio Misitano, attaccante della Nazionale Under 19 attualmente impegnato nella fase élite dell'Europeo di categoria in Friuli-Venezia Giulia. Nat ...napolimagazine

Kim-Napoli, l'amico di ADL: "C'è la formula giusta per il grande Ritorno" - Kim sta deludendo in Germania. Al Bayern Monaco sembra il lontano parente del calciatore ammirato nel capoluogo campano.areanapoli

GdS – Kim può tornare in Serie A: l’Inter osserva e spera - L’ex difensore del Napoli Kim Min Jae non sta trascorrendo settimane serene nella sua nuova squadra, il Bayern Monaco. Il club tedesco ha messo da parte il difensore coreano in queste settimane, facen ...mondonapoli