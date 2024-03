Ristoranti noiosi e come evitarli | 4 regolette per dribblare le tavole più banali

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 24 marzo 2024) Sono stato alcuni giorni per lavoro in una grande città del Sud, che non nominerò, ho mangiato tre volte in tre trattorie/medi ma selezionati e mi sono terribilmente annoiato, cosa che non è bella non tanto e non solo per il sottoscritto, ma perché costituisce ormai un malcostume purtroppo consolidato. Cosa significa che mi sono annoiato? Che ho mangiato cose tipiche, ricette di una cucina famosa e che contribuisce a fare di questa città una meta turistica letteralmente presa d’assalto, con conseguente inflazione di locali per mangiare e bene, e le ho trovate tutte piatte, sciattamente eseguite e altrettanto sciattamente proposte. Non spiccavano la materia prima, sanitariamente corretta ma totalmente anonima, l’esecuzione pedestre, l’inesistente personalizzazione. Omologazione in nome della "tipicità" Sarebbe tuttavia assai ingeneroso attribuire questa noia ...