Rinnovo Kjaer | Milan vale la pena? Ecco i pro e i contro

GENOA - Blasquez: "Rinnovo Gilardino Non c'è fretta" - L'edizione genovese de La Repubblica riporta le parole del CEO del Genoa Blazquez riguardo alla possibilità di Rinnovo del mister Alberto Gilardino: "Lo vedo quasi tutti i giorni, anche l’altro pomeri ...napolimagazine

Hellas Verona, pessime notizie dalla Slovacchia: infortunio per Suslov - Visualizzazioni: 269 Bruttissime notizie per l’Hellas Verona di Baroni che dovrà fare a meno per diverso tempo di Suslov, infortunatosi con la propria nazionale in amichevole. Arrivano pessime notizie ...calciostyle

Milan, Kjaer: cosa filtra sull’infortunio - Visualizzazioni: 393 Destano apprensione in casa Milan le condizioni di Simon Kjaer. Il centrale danese si è fermato al 66esimo di Danimarca-Svizzera in seguito a un fastidio. Milan, Kjaer non rientr ...calciostyle