Rinascita Marks corre verso il recupero

(Di domenica 24 marzo 2024) Rbr sale oggi in Lombardia conche sta recuperando a tempo di record dal problema al rachide cervicale e domani sera dovrebbe giocare. Il condizionale è d’obbligo, ma c’è forte ottimismo per la presenza in campo del giocatore, fondamentale perché il meccanismo biancorosso funzioni a pieno regime, soprattutto in attacco. Questa mattina, nella rifinitura che precede la partenza, l’ultimo test, le ultime valutazioni. Per non rischiare nulla, ma con la volontà di vederein campo domani. Per la sesta giornata della fase a orologio, RivieraBanca trova una squadra in affannosa ricerca della matematica certezza dei playoff. La JuVi Ferraroni Cremona è sesta nel girone verde, stessa posizione di Rimini nel rosso, con i medesimi punti, 26. La differenza vera è nel vantaggio rispetto alla nona, quella che al momento farebbe i playout: +8 per la JuVi, ...