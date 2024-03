Ridotti come zombie Ecco la nuova pandemia | Italia travolta dal Fentanyl | dati agghiaccianti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) "Ilè una questione tornata ai livelli massimi e sarà portata al G7 a giugno. Non si può ignorare perché la pericolosità di piccolissime dosi della sostanza rende la sua diffusione incontrollabile, al punto che gli agenti delle forze di polizia che svolgono attività di contrasto devono fare moltissima attenzione". L'allarme è lanciato direttamente da Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, a In Mezz'ora su Rai 3. Negli Stati Uniti questo oppiaceo sintetico sta devastando un'intera generazione. "E' in atto una- continua Mantovano -, 106mila morti nel 2022 a fronte degli 86mila dell'anno precedente e dei 60mila del 2020. Non dobbiamo farci trovare impreparati perché di fronte a unanon esistono confini". Una preparazione da ...