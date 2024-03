Ridere fa buon sangue Ma è anche un diritto Lo sa bene l’attrice genovese che | vincendo la timidezza | un giorno quasi per caso | è salita su un palcoscenico e da allora non è più scesa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 24 marzo 2024) Carla Signoris fa. Ci provano in tanti, ma il dono ce l’hanno in pochi. Lei ce l’ha, accidenti se ce l’ha. E quando non fa, sorride. La guardi e sorriditu. Difficile immaginarla seria. Se provi a teorizzare con lei sul potere del riso, ti segue e la buttaun po’ in politica: «Il potere del riso è dissacratorio, rivoluzionario, non è governabile, è incasellabile, a lungo è stato considerato incompatibile con la femminilità, ma ora per fortuna cominciamo adi noi, quello è il primo passo. Perché ridendo di noi stessi vediamo meglio l’altro». ...