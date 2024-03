Retroscena | ecco a cosa serve il piagnisteo di Decaro | Elly Schlein trema davvero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Il sindaco di Bari, Antonio, è un furbacchione. Sta nel Pd, è presidente dell'Anci, l'Associazione che raggruppa tutti i Comuni italiani, e ha grandi ambizioni per il proprio futuro. Da dieci anni i dem ci spiegano che è un fuoriclasse, il che probabilmente non corrisponde a verità, almeno per quanto si è visto negli ultimi giorni, ma si sa che nella terra dei ciechi l'orbo è re. Ci sarebbe il terzo mandato, ma per ora resta vietato e poi la città comincia a risultargli stretta. Ne sa qualil milanese Beppe Sala, il sindaco non è come il governatore di Regione; è piuttosto peggio del pesce, spesso inizia a puzzare dal secondo giro.