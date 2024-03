Repubblica - Cafu nei guai | gravi debiti e problemi economici All'asta la villa da 7 | 4 milioni di euro

Cafù, debiti da capogiro e rischio bancarotta: all’asta la villa da 7,4 milioni di euro - L’ex giocatore di Roma e Milan ha gravi problemi economici dopo il fallimento, nel 2019, della società che gestiva calciatori e procuratori ...repubblica

Cafu in bancarotta: anche la villa di Barueri all’asta per coprire i debiti - L’ex «Pendolino» Cafu lotta da 5 anni per il fallimento della sua società di procuratori. Ha dovuto cedere all’incanto anche la casa di San Paolo, ha debiti per oltre 3,3 milioni ...corriere

L'11 ideale di Zamorano con Roberto Carlos e Ronie: "Ronaldo l'attaccante più forte e completo al mondo" - "Da Ronaldo il fenomeno, mio compagno all'Inter, a una serie di campioni e talenti che ho sfidato o soltanto ammirato da fuori". Con questa premessa Ivan Zamorano stila quello ...fcinternews