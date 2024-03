Rendez-Vous 2024 | il programma della XIV edizione del Festival del cinema francese

(Di domenica 24 marzo 2024), ecco ilXIVdeldel: apre Ritratto di un amore di Martin Provost, Catherine Deneuve ospite d’onore con il suo nuovo film La moglie del Presidente Dal 3 al 7 apriletorna in Italia, ildedicato al. La manifestazione, alla sua XIV, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, alNuovo Sacher, dove sono accolti film e ospitirassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, a: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Torino. Il ...

“Ritratto di un amore” è il film d’apertura di Rendez-Vous 2024 - “Ritratto di un amore” (titolo originale “Bonnard, Pierre et Marthe”) di Martin Provost sarà presentato in anteprima italiana mercoledì 3 aprile a Roma come film d’apertura della XIV edizione di ...rbcasting

