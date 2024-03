Renault 5 nuova icona elettrica alla conquista dell’Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Più che il Salone di Ginevra è stato il Salone di. Perché il marchio francese, unico europeo presente al Palexpo svizzero spopola su tutta la linea. Con laScenicvince il titolo di "Auto dell’anno" grazie al voto massiccio della stampa specializzata. E con l’anteprima mondiale della5 il ceo italiano Luca De Meo lancia una sfidaai costruttori cinesi e americani nel nome della vecchia Europa, qui malinconicamente assente. "We can", "noi possiamo" ripete De Meo riecheggiando Obama. "L’operazione dimostra che l’industria automobilistica europea è all’altezza delle sfide che vengono da Est (Cina) e da Ovest (Usa). Il made in Europe è possibile anche per l’auto. Se abbiamo realizzato in soli tre anni la ...