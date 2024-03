Registrazione Amici puntata speciale con il pubblico | anticipazioni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 24 marzo 2024) Unadicon ilin studio è stata registrata domenica 24 marzo 2024. Una scelta decisamente insolita dal momento che il pomeridiano si è già concluso e il Serale diè già iniziato. Il debutto della fase finale in termini di ascolti è il meno visto della storia del talent di Maria De Fililppi. Molto probabilmente losarà confezionato per essere trasmesso nei prossimi giorni durante il daytime di. Si parlerà di Holden? Nel corso della primanon si è fatto menzione su quanto accaduto negli ultimi giorni. L'artista aveva chiesto di lasciare la Scuola, in preda a un attacco di panico, non presentandosi a lezione. Alla domanda di Rudy Zerbi "Come mai non ti sei presentato?", il figlio di Paolo Carta ...