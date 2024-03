Recinzioni e divieti | al raduno sovranista di Salvini impossibile fare domande ai big Borghi | “Calo consensi? Paghiamo l’appoggio a Draghi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Le 1500 persone presenti negli Studios di Tiburtina a Roma bastano a Matteoper definire positiva la kermesse con gli alleati europei di Identità e Democrazia. E questo nonostante le assenze del capogruppo del Senato Massimiliano Romeo, del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, che non ha mandato neppure un saluto ad un evento ‘etichettabile’ come una manifestazione di partito e che ha visto l’assenza rumorosa e pesante dei governatori della Lega. Erano presenti una parte di senatori e deputati e tutti i ministri leghisti, eppure a rispondere alledei giornalisti sono stati solo cinque esponenti politici, di cui tre della Lega. Questa l’estrema sintesi della kermesse ‘Winds of change‘. Due ore per dire no al bis di Ursula von der Leyen e a futuri accordi con il Partito Socialista europeo, in cui oltre a ...