Rc auto | aumenti di oltre il 10% negli ultimi 2 anni Il top a Napoli 560 euro | la tariffa più bassa ad Enna 287 euro

(Di domenica 24 marzo 2024) Il costo medio di una polizza Rcè salito in Italia del +10,5%due, leggermente meno dell’inflazione (8,1% nel 2022 e 5,7% nel 2023). Comunque un chiaro trend al rialzo che si riscontra sia inpa, sia nel resto del mondo. I dati arrivano da Ferdercarrozzieri, l’associazione dellecarrozzerie italiane, che ha messo a confronto i prezzi dell’Rcnelle singole province italiane e all’estero. A gio, secondo l’ultimo report dell’Ivass (L’rità che vigila sul comparto assicurativo, ndr), il costo medio della polizza si è attestato in Italia a 389, contro i 352di gio 2022, con una ...

La spesa per assicurare un’ Auto è sempre più alta. Non si arresta infatti la crescita dei prezzi delle Rc Auto , cioè le polizze che tutelano il proprietario di un veicolo dai rischi che derivano ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 8 marzo 2024 – Rc auto : non si arresta la crescita dei prezzi delle assicurazioni. Secondo la rilevazione dell’Ivass, l’ auto rità di vigilanza del comparto assicurativo, il prezzo medio per i ... (quotidiano)

Assicurazioni, costo medio dell’Rc auto salito del 10,5% in due anni - Il costo medio di una polizza Rc auto è salito in Italia del +10,5% negli ultimi due anni. Un trend al rialzo che si riscontra sia in Europa, sia nel resto del mondo, con le tariffe assicurative aumen ...ildenaro

Passaggio di proprietà, aumenti spaventosi per il 2024: costa come comprarla nuova | Attenzione alla gabola - Il passaggio di proprietà sta diventando un vero salasso, adesso costa talmente tanto che quasi quasi vale la pensa comprare un'auto nuova.0-100

Revisioni auto, prezzi in crescita anche in provincia: spesi 400mila euro in più in un anno - Nonostante un aumento del 4,5% la provincia di Forlì-Cesena è tra quelle in cui la crescita risulta più contenuta ...forlitoday