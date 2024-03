Raspadori-Retegui | il ballottaggio che non ti aspetti | contro l’Ecuador tocca a Jack

(Di domenica 24 marzo 2024) In due, in Serie A, hanno segnato dieci gol. Sei uno, quattro l’altro. Nonostante un campionato non entusiasmante sul piano dei numeri, Mateoe Giacomohanno l’occasione negli Stati Uniti di blindare una convocazione per gli Europei dell’estate 2024. Alla fine della stagione mancano due mesi e al momento nessun attaccante italiano è in doppia cifra. La tournée negli States (stasera ore 21 gli azzurri saranno in campo) quindi diventa un elemento utile, forse decisivo, per permettere al Ct Luciano Spalletti di sciogliere i dubbi su chi mettere al centro del suo attacco azzurro. La prima garail Venezuela ha vistoprotagonista con due gol segnati nelle due uniche occasioni a disposizione del centravanti del Genoa. L’ex Boca non ha la ...

