Rapporto sullo sviluppo umano 2024 | ‘Possiamo fare di meglio’ Ma intanto ci si riarma

(Di domenica 24 marzo 2024) … Possiamodi meglio. Meglio dei cambiamenti climatici e delle pandemie fuori controllo. Meglio di un’ondata di trasferimenti di potere incostituzionali in un contesto di populismo crescente in tutto il mondo. Meglio di una cascata di violazioni dei diritti umani, meglio del massacro sfacciato di persone nelle loro case e nei loro luoghi di vita, negli ospedali, nelle scuole e nei campi dei rifugiati. Dobbiamomeglio di un mondo costantemente sull’orlo del collasso, un castello di carte socio-ecologico. Lo dobbiamo a noi stessi e agli altri, ai nostri figli e ai loro figli… (Dal ‘’, Pnud). Nel frattempo ci sicome non da tempo non accadeva. Senza inibizioni di sorta si torna a far parlare le guerre ...