Rapine e spaccate in centro Arrestato un 33enne già denunciato per un furto

(Di domenica 24 marzo 2024) È stato identificato ein stazione ieri mattina un, romeno, ritenuto responsabile di diversedi vetrine ein alcuni esercizi commerciali in, con sottrazioni di denaro o altri beni, soprattutto nelle zone di Borgo Palazzo e piazza Sant’Anna. Tre giorni fa era stato giàper. Durante l’attività di controllo del territorio nelle aree comprese fra piazzale Marconi, la stazione ferroviaria e quelle delle autolinee, il personale della Squadra Volanti durante un servizio ha notato il romeno. Alla vista dell’equipaggio, ilha cercato di allontanarsi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ma invano perché è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che lo hanno identificato. Dopo gli ...

