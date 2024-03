(Di domenica 24 marzo 2024) Carrara, 24 marzo 2024 – Lo hanno minacciato enel sottopassodiè intervenuto, nonostante ci fosse una folla di viaggiatori. A raccontare questa storia di indifferenza è ladi un diciassettenne, che si dice "amareggiata". La donna è di Carrara e risiede in città con la famiglia, il figlio è un appassionato di padel e nei giorni scorsi assieme a un amichetto è andato al raduno di questo sport a Cecina. "Mio figlio ha quasi diciassette anni ed è partito ddi Carrara assieme ad un amico, lui ha quindici anni – racconta la donna in questo amaro sfogo –. Stavano andando al raduno di padel di Cecina e asono scesi per prendere la coincidenza. Mentre erano nel sottopasso ...

Rapinato alla stazione di Pisa, la rabbia della madre: "Nessuno lo ha aiutato" - Il 17enne è stato bloccato da due ragazzi nel sottopasso dello scalo. L’amarezza della donna: "Ignorato dai passanti". La coppia è stata arrestata ...lanazione

Maxi-colpo in gioielleria a Roma, scacco alla banda del buco: per i Rapinatori bottino da 800mila euro - Il colpo l’avevano studiato e ognuno, per sua competenza acquisita, si era adoperato per rendere quanto più fruttuoso quel furto da film da oltre 800 mila euro, avvenuto nella notte ...ilmessaggero

Roma, falsa santona truffa un'ottantenne: «Ecco la polvere magica per guarire». Poi scappa con 15mila euro - «Ciao come stai Quanto tempo, dai vieni giù che ci prendiamo un caffè!», «Non posso muovermi, ho le stampelle, sali su tu». La disperazione e la voglia ...ilmessaggero