Raphinha | dall’Arabia pronta un’offerta monstre per il brasiliano

(Di domenica 24 marzo 2024)potrebbe essere il prossimo sacrificio in casa Barcellona dovesse arrivareimportanteSauditapotrebbe essere il prossimo sacrificio in casa Barcellona dovesse arrivareimportanteSaudita. È il grande desiderio, non sportivo, ma finanziario ed economico, che sperano si realizzi al Barca: che l’Al Hilal finisca per offrire i 100 milioni di euro, variabili

L’Arabia Saudita ha impedito agi USA di colpire gli Houthi dal suo territorio, affermano funzionari - Riad - MEMO. L'Arabia Saudita ha adottato misure per limitare l'uso del territorio e dello spazio aereo da parte delle forze statunitensi per colpire gli ...infopal

Rubiales, l’indagine per corruzione sulla Supercoppa in Arabia coinvolge la Federcalcio di Spagna - Nel mirino l’accordo con l’Arabia, con l’intermediazione di Piqué. Perquisita l’abitazione di Rubiales, ex presidente Federcalcio, dimessosi dopo lo scandalo del bacio alla calciatrice Hermoso: è nell ...corriere

dallA SPAGNA - Barcellona, maxi-offerta dall'Arabia Saudita per Raphinha - Raphinha è in bilico. dall'Arabia Saudita, scrive As, è arrivata una maxi-offerta al Barcellona per cedere l'esterno ex Leeds. Al momento i catalani non hanno ancora fornito una risposta ufficiale, ma ...napolimagazine