Ragazzo travolto e ucciso da un treno vicino alla stazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Unè morto dopo essere stato investito da un. La linea ferroviaria è stata ripristinata dopo circa 4 ore. Senza documenti, la vittima deve essere ancora identificata. Vediamo insieme cosa è successo. Morto investito da unIl dramma si è consumato intorno alle 9:30 di domenica 24 marzo al passaggio di undella linea Fl1 Orte-Fiumicino aeroporto. A 500 metri dOstiense l’incidente, con l’uomosul colpo dalin transito. Un giovane, di origine caucasica, ma senza documenti e quindi non identificato. Interrotta la linea tra le stazioni Roma Ostiense e Roma Tuscolana a partire dalle 9:35, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, il magistrato di ...

