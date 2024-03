Ragazzina 15enne accoltella la rivale di 14 anni | denunciata per favoreggiamento un’amica

(Di domenica 24 marzo 2024) Un'amica dellache ha ferito unapiù giovane lo scorso 21 marzo saràper. I carabinieri, infatti, hanno trovato in casa sua il coltellino svizzero usato nell'aggressione.

Padova , 11 febbraio 2024 – dieci uomini , cinque italiani e cinque di nazionalità straniera, sono indagati per sfruttamento della prostituzione minorile per incontri con una ragazzina di 15 anni a ... (ilrestodelcarlino)

Follia nel Bresciano. Una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una lite . L'aggressione è accaduta a Roè Volciano in provincia di Brescia. La vittima,... (leggo)

Alunna 15enne accoltella una rivale in amore: torna a scuola e scatena la rabbia dei compagni. Costretta a restare a casa - Ha tentato di tornare a scuola come se nulla fosse, ma la sua presenza ha scatenato la rabbia e la paura dei compagni. Lei è la 15enne che l'altro giorno ha accoltellato una Ragazzina di 14 anni per m ...orizzontescuola

In classe dopo le coltellate. Studentessa rimandata a casa - La protagonista della violenta aggressione si è ripresentata a scuola. Compagni infuriati, il confronto era annunciato. Migliora la 14enne colpita.ilgiorno