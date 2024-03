Ragazza contesa | aggredito dal branco Tira fuori il coltello e ferisce il rivale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Sansepolcro, 24 marzo 2024 – Unaal centro dell’accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì a Sansepolcro. E per uno dei coinvolti, ancora in prognosi riservata, si è reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza. Il grave episodio, che ha coinvolto quattro giovani di origine albanese (tutti appena maggiorennt e con qualche precedente alle spalle) si è consumato nella zona del Campaccio a Porta Romana, dove hanno sede alcuni plessi scolastici. È sul piazzale antistante, in viale Barsanti e davanti all’ingresso delle piscine, che i quattro avevano parcheggiato le rispettive auto per poi varcare il cancello d’ingresso e sistemare la questione. Tre di essi, residenti in città così come la giovane al centro dell’attenzione, avrebbero tentato di scagliarsi energicamente contro l’altro connazionale, che vive a Città di ...