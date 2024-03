Raddoppiano a Parigi le biciclette sulle ciclabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Il numero dipistediè raddoppiato nelle ore di punta fra il 2022 e il 2023. Merito della "cura del pedale" lanciata da anni dalla sindaca Anne Hidalgo. La prima cittadina socialista, eletta nel 2014 e confermata nel 2020, vuole rendere la Ville Lumiere "100% ciclabile" e "capitale mondiale della bicicletta". Per questo, ha riempito la città di corsie per i ciclisti e di parcheggi dedicati. I risultati di questa politica li ha mostrati il quotidiano Le Monde, che ha confrontato i dati dei 128 sensori di traffico collocaticittadine. A ottobre del 2023, i passaggi di bici registrati nelle ore di punta sulla corsie per lesono stati il doppio di quelli registrati a ottobre del 2022. In alcuni punti, sono ...