Qui appena ventenne con il fratello | oggi è l’attrice più amata delle fiction Rai

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 24 marzo 2024) Al grande pubblico si è fatta conoscere grazie a una fortunata serie tv, era giovanissima. Anche i fan faranno fatica a riconoscerla. “ho perso il mio amatissimoMarco”, è concisa in didascalia e allega una foto d’annata. Una ferita ancora aperta per l’amatissima attrice, che nei commenti al post pubblicato su Instagram ha ricevuto un’ondata d’affetto incredibile. Qualcuno quasi non aveva capito si trattasse proprio di lei, era infatti giovanissima. Lo scatto amarcord probabilmente risale al periodo dell’esordio al cinema, all’inizio degli anni Ottanta.da giovane in una foto insieme al. È cambiata parecchio, qui si fa fatica quasi a riconoscerla – cityrumors.it (Fonte foto IG @lunettasavinooff)Classe 1957, frequenta il liceo classico per poi laurearsi al DAMS all’Università di Bologna. ...