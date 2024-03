Quel cromosoma in più e una giornata per cambiare davvero il mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Melograni Gentile signora,mia nipote ha una compagna di banco che le adora (in realtà si vogliono molto bene tutte e due) e che ha la sindrome di down. Giovedì la maestra (frequentano la seconda elementare) ha raccontato alla classe che era ladedicata alle persone down. Io vorrei capire un po’ di più: perché il 21 marzo e mi chiedo se c’era bisogno di evidenziare il problema della compagnuccia della mia nipotina. Può aiutarmi a fare chiarezza? Nonno Ottavio Gentile nonno Ottavio, le giornate dedicate alla conoscenza delle differenze e delle difficoltà di salute sono importanti e necessarie. La sindrome di down (che dovremmo ricordarci di chiamare “Trisomia 21”) ha la suaspeciale il 21 marzo di ogni anno, perché queste persone nascono con 3 cromosomi invece di 2 e il terzo è un’ulteriore replica del...