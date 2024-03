Quattro libri di poesia imperdibili

(Di domenica 24 marzo 2024) Buona domenica cari lettori! Oggi parliamo dititoli letterari di, partendo con "Rebus Banksy" il nuovo libro di Andrea Del Monte, un'opera che non si ferma alla classica funzione di libro, ma vuole celebrare soprattutto l'arte e la musica. Passiamo ad "Acqua viva" di Clarice Lispector, un meraviglioso approfondimento sul flusso di coscienza dell'essere umano, che evoca immagini nitide e abbaglianti riuscendo a sorprendere il lettore ad ogni riga, creando una vera opera d'arte che racchiude il male e la morte, l'incomunicabilità fra amanti e tanto altro. Dopodiché tocca a "La nuvola in calzoni" di Vladimir Majakowskij, un libro in cui l'autore vuole trasmettere la carica dirompente di una visione nuova o rinnovata della realtà, dei sentimenti, dell'idea stessa dellae della scrittura. Infine è il turno di "Urlo" ...

