Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP e dove può arrivare a Miami

(Di domenica 24 marzo 2024) Nel cuore della notte italiana Matteoha raggiunto il terzo turno del torneo ATP Masters 1000 di: l’azzurro con il successo odierno ha ritoccato virtualmente il proprio best, anche se per la conferma ufficiale occorrerà attendere il 1° aprile. Nell’aggiornamento di lunedì scorsoera 38° a quota 1096, ma lunedì prossimo scarterà i 25 punti del torneo di Adelaide 2024, che diventerà il 20° dell’azzurro: il tennista italiano ripartiva dunque da quota 1071 negli Stati Uniti, e con i primi due successi è salito a quota 1121, issandosi al 37° posto virtuale. L’italiano affronterà nei sedicesimi di finale il canadese Denis Shapovalov: saranno in palio altri 50 punti, che permetterebbero all’azzurro di portarsi a 1171, al 35° posto virtuale, mentre con un approdo ai quarti salirebbe a quota 1271, ...