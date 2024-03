Quando torna in campo la Nazionale di Spalletti? Il calendario e le partite prima di Euro 2024

(Di domenica 24 marzo 2024) Archiviata la trasferta nordamericana, gli Azzurri si incamminano sempre più verso l’peoin Germania. Ora due mesi circa per concludere le competizioni per club, poi Lucianoradunerà i suoi in vista della competizione continentale. Sarà il 7 giugno la data in cui il commissario tecnico deciderà chi andrà in Germania, proprio nel mezzo delle ultime due amichevoli di preparazione della. Martedì 4 giugno lo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna ospiterà infatti l’amichevole di preparazione con la Turchia, mentre il 9 giugno sarà il ‘Carlo Castellani’ di Empoli a ospitare la sfida tra Italia e Bosnia-Erzegovina. AMICHEVOLI PRE-PEO Martedì 4 giugno – Ore 21:00 Italia-Turchia presso lo stadio Renato Dall’Ara, Bologna Domenica 9 giugno – Ore 20.45: Italia-Bosnia ed Erzegovina ...

