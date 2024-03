(Di domenica 24 marzo 2024) Tutto è partito da Balenciaga, che ha proposto unabag progettata in collaborazione con Bang & Olufsen. Altre Maison hanno seguito l'esempio lanciandosi nell'hi-fi.

Roma, 8 febbraio 2024 – Medici ambulatoriali , c’è l’ accordo sugli arretrati . Raggiunto l’intesa per la specialistica ambulatoriale per il triennio 2019-2021che riguarda 17.000 Medici e ... (quotidiano)

Quando le casse per la musica diventano un accessorio, la tendenza a trasformare gli speaker in borse - Tutto è partito da Balenciaga, che ha proposto una speaker bag progettata in collaborazione con Bang & Olufsen ...fanpage

Cessione Juventus, ufficiale a breve: ecco quanto incassano i bianconeri - Una cessione imminente per la Juventus: il club bianconero si sfrega le mani in vista del prossimo incasso Buone notizie dalla Juventus, pronta a una plusvalenza in tempi rapidi. Decisiva sarà la ...calciomercato