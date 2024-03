Quando ho toccato il fondo | sparito per 6 anni dalla tv | la confessione di Gabriel Garko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di confessioni per, il celebre attore che si racconta a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 23 marzo. L'occasione per l'intervista è l'imminente debutto della fiction Se potessi dirti addio, in onda sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, a cuipartecipa insieme ad Anna Safroncik. E alla Toffanin,ha spiegato che Marcello, il personaggio che interpreta nella serie, è un uomo tormentato e segnato dal passato,vita che ha vissuto. Proprio come lui, anche se al netto di questo aspetto, ha aggiunto la star, le due figure hanno tante differenze. “Io e Marcello siamo un po' diversi - ha premesso rivolgendosi alla conduttrice -. Marcello cerca in tutti i modi di ritrovarsi, cerca la verità. Anche io ho vissuto ...