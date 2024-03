Qualiano questione cimitero | conferenza stampa congiunta opposizione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 24 marzo 2024): Hanno deciso di unirsi per affrontare insieme le urgenze legate all’operato dell’amministrazione De Leonardis. Hanno deciso di unirsi per affrontare insieme le urgenze legate all’operato dell’amministrazione De Leonardis. La Rinascita, il Movimento 5Stelle, Insieme a Castaldo e il Partito Democratico cittadino hanno indetto infatti per il 26 marzo alle 18 unapresso la sede del circolo Nozzolillo in via Roma 17. I consiglieri d’Russo, Di Procolo, Porcelli, unitamente al reggente del PD cittadino incontreranno lae i cittadini per fare chiarezza sulla ...