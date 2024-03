Quali sono i soprannomi affettuosi più popolari nel mondo?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 24 marzo 2024) Noi tutti abbiamo un appellativo simpatico che rivolgiamo alla nostra dolce metà. Mapiù diffusi ed utilizzati nel vari Paesi del? Secondo un studio l’87% delle persone intervistate ha dichiarato di utilizzare un soprannome affettuoso nei confronti del proprio partner. È ben noto che all’interno delle coppie l’uso di un soprannome tenero o che ricordi l’altra persona sia un classico gesto per mostrare il proprio affetto verso il partner. Per questo, Preply, piattaforma di corsi di lingua online, ha condotto uno studio suipiù utilizzati nelle coppie in quattordici lingue diverse per scoprirei nomignoli più utilizzati nele approfondire le dinamiche culturali e ...