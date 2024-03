Prova di carattere Punto d’oro per il Certaldo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Buona partita delche in un campionato così travagliato prende unal Lentigione sul sintetico di Sorbolo Mezzani, dopo quello col Ravenna e i tre con San Marino, tutte squadre in lotta per la promozione. Tra Lentigione efinisce con il risultato di 1-1, in un pomeriggio in cui il vento ha dato tanto fastidio, a partire dai rinvii dei portieri, terminati quasi tutti in fallo laterale. La partita sarà ricca di episodi, sfociati però in troppi errori da una parte e dall’altra. In ogni caso la squadra toscana è riuscita a reggere l’urto dei locali, proponendo anche un paio di azioni offensive che avrebbero meritato di più. Molto dinamico Akammadu, attenta la difesa. Al 2’ dai 20 metri Nanni mette di poco sul fondo, al 13’ Gozzerini impegna Rizzuto in una non difficile parata a terra. Al 27’ è Roma dalla distanza a ...