Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Roman Safiullin | Miami 24-03-2024

(Di domenica 24 marzo 2024)probabilmente è la testa di serie (numero 23) che quasi tutti avrebbero voluto incontrare in questo secondo turno, specialmente peròche, come vedremo meglio dopo, non ha concesso all’italiano nemmeno un set nelle loro sfide precedenti. Il classe 1997 di Podolsk non ha fatto bene dopo gli Australian Open ma qui InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Elena Rybakina si ripresentata dopo il ritiro a Dubai battendo in tre set Clara Tauson al primo turno e proverà a fare lo stesso anche contro una Taylor Townsend però in forma e forse in grado di ... (infobetting)

Lorenzo Musetti probabilmente è la testa di serie (numero 23) che quasi tutti avrebbero voluto incontrare in questo secondo turno, specialmente però Roman Safiullin che, come vedremo meglio dopo, ... (infobetting)

Esclusiva! Beatrice Luzzi senza rivali: è già lei la vincitrice del Grande Fratello - Parola degli esperti Sisal, secondo cui l'unica che potrebbe soffiare la vittoria all'attrice romana è Perla Vatiero. A 24 ore dalla finale del GF, pubblichiamo in esclusiva quote e pronostici. Scomme ...msn

Pronostico Pergolettese-Novara, le quote del match - Al " Giuseppe Voltini " va in scena una sfida tra due squadre posizionate nella zona playout della classifica. Da una parte c'è una Pergolettese che con il 2-0 inflitto all' Atalanta U23 è riuscita a ...corrieredellosport

Pronostici Serie C, quote e statistiche di Lucchese-Cesena - Il Cesena, capolista del girone B di Serie C, dopo aver battuto in trasferta il Vis Pesaro per 2-0 si appresta a giocare sul campo di una Lucchese che sta cercando in tutti i modi di raggiungere la ...tuttosport