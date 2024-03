Pronostico e quote Jasmine Paolini – Emma Navarro | WTA Miami 24-03-2024

(Di domenica 24 marzo 2024)edapriranno le danze sul Butch Buchholz court in questo bel match di terzo turno a. Le previsioni del tempo sono buone, dunque finalmente dovremmo avere una giornata di tennis senza interruzioni. La tennista toscana ha dovuto impegnarsi molto per avere la meglio su Katie Volynets, battuta in due set InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Elena Rybakina si ripresentata dopo il ritiro a Dubai battendo in tre set Clara Tauson al primo turno e proverà a fare lo stesso anche contro una Taylor Townsend però in forma e forse in grado di ... (infobetting)

Lorenzo Musetti probabilmente è la testa di serie (numero 23) che quasi tutti avrebbero voluto incontrare in questo secondo turno, specialmente però Roman Safiullin che, come vedremo meglio dopo, ... (infobetting)

Esclusiva! Beatrice Luzzi senza rivali: è già lei la vincitrice del Grande Fratello - Parola degli esperti Sisal, secondo cui l'unica che potrebbe soffiare la vittoria all'attrice romana è Perla Vatiero. A 24 ore dalla finale del GF, pubblichiamo in esclusiva quote e pronostici. Scomme ...msn

Formazioni Italia Ecuador/ quote: Spalletti verso il tridente (oggi 24 marzo 2024) - Probabili formazioni Italia Ecuador, quote e ultime notizie sulle scelte di Spalletti e Sanchez Bas circa moduli e titolari per la partita amichevole.ilsussidiario

Pronostico Pergolettese-Novara, le quote del match - Al " Giuseppe Voltini " va in scena una sfida tra due squadre posizionate nella zona playout della classifica. Da una parte c'è una Pergolettese che con il 2-0 inflitto all' Atalanta U23 è riuscita a ...corrieredellosport