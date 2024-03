Promozione - Oggi il recupero Pieve - Larcianese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Calcio dilettanti minore fermo per la disputa delle finali di coppa e spazio ai recuperi, per rimettere tutti i campionati in pari, in attesa dello sprint finale che inizierà dopo Pasqua, il prossimo 7 aprile. Fra le gare in programma in questa prima domenica di primavera c’èFosciana-, sfida rinviata per maltempo e valida per la ventottesima giornata: si gioca,, allo stadio "Terni" di San Romano Garfagnana e, a rendere visita alla formazione di Daniele Martinelli, è una squadra in lotta per i play-off, forte e piuttosto quotata, fatta di calciatori di categoria, decisa presumibilmente a sfruttare il match con l’ultima della classe per tornare a casa con i tre punti. Ma ilFosciana non ci sta: seppure quasi retrocessi, i biancorossi non intendono mollare e vogliono dare tutto fino al ...