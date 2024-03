Proibiti in Ucraina e nell' Urss Chi è davvero il gruppo russo della notte della strage

(Di domenica 24 marzo 2024) Ha intenzione di pagare i funerali alle vittime dell'attentato alla Crocus City Hall di Mosca e le spese mediche a chi è rimasto ferito. Shaman è il cantante dei Picnic, storica rock band russa in pista da 46 anni, capace di attraversare decenni di rivoluzioni e censure per essere testimone, alla fine, di un orrore come quello del Bataclan, con la musica che si mescola ai proiettili dei terroristi e al sangue degli innocenti. "Siamo tutti una grande famiglia. E in una famiglia non esiste il dolore di qualcun altro - ha scritto l'artista sul social Vkontakte, sorta di Facebook- Popolo mio, tutti i problemi e le disgrazie hanno sempre unito il nostro Paese. Hanno reso la Russia più dura e più forte. Anche questa volta non sarà possibile spaventarci e spezzarci". Shaman è noto per le sue idee nazionalistiche ma i Picnic, durante il regime sovietico, erano ...

