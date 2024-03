Processo telematico | la “App” non funziona | a Milano il procuratore Viola ordina il ritorno alle archiviazioni cartacee per cinque giorni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) “App“, il software del ministero della Giustizia per ilpenalechiesto dall’Europa, non. E così a, almeno per, si torna al cartaceo. Lo ha stabilito ilcapo Marcelloin una circolare inviata venerdì a tutti gli aggiunti e i sostituti dell’ufficio, in cui “dispone la sospensione dell’utilizzo dell’applicativo App a partire dal 22/03/2024 e fino al 29/03/2024 e consente la redazione e il deposito con modalità analogiche” delle richieste di archiviazione. Dal 1° gennaio scorso, infatti, il ricorso al software è diventato obbligatorio proprio per questi atti, i più frequenti nel lavoro quotidiano di ogni pm. Le carenze tecniche già evidenti in fase di sperimentazione, però, non sono state ...