Probabili formazioni Sassuolo-Udinese | trentesima giornata Serie A 2023 2024

(Di domenica 24 marzo 2024) Ledi, match delladi. La partita inizierà alle 15:00 di lunedì 1° aprile nella cornice del Mapei Stadium, dove avrà luogo uno scontro diretto salvezza tra due squadre che ad inizio stagione avevano ben altri obiettivi. Alla finesi sono ritrovate pericolosamente nei bassifondi e hanno dovuto cambiare allenatore. Adesso per Davide Ballardini e Gabriele Cioffi il compito è quello di traghettare la squadra verso il raggiungimento della salvezza. L’ha 27 punti e tre squadre tra sé e la zona retrocessione. Discorso diverso per ilche di punti ne ha 23 e solo la ...

