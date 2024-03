Probabili formazioni Lazio-Juventus | trentesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I bianconeri sono in grave crisi di risultati e Allegri deve ritrovare la vittoria, i biancocelesti non se la passano meglio ma ora c’è Tudor al suo esordio sulla panchina laziale. Chi riuscirà a trionfare? La partita è in programma alle 18 di sabato 30 marzo allo stadio Olimpico e sarà visibile su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono iprotagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Igor Tudor e Massimiliano Allegri.– E’ la prima di Tudor, che potrebbe ripristinare la difesa a tre. In avanti Immobile favorito su Castellanos, Zaccagni ...