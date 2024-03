Probabili formazioni Cagliari-Verona | trentesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Ledi-Hellas, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di lunedì 1° aprile nella cornice dell’Unipol Domus, che ospiterà questo incrocio salvezza da non perdere. Le due squadre dopo la sosta vogliono ripartire bene e cercano tre punti preziosi per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica. Al momento, entrambe sarebbero salve grazie ai 26 punti accumulati e al buon rendimento mostrato nell’ultimo periodo. Ad una lunghezza, in diciassettesima posizione, c’è l’Empoli. Più giù Frosinone, Sassuolo e Salernitana. Insomma, chi vince tra, lancia un segnale forte alle concorrenti in ...