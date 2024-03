Probabili formazioni Bologna-Salernitana | trentesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I rossoblù stanno seriamente lottando per un posto nella prossima Champions League, viceversa i campani sono ultimi in classifica, quasi retrocessi e con l’ennesimo nuovo allenatore chiamato a risollevare le sorti granata. Chi la spunterà? La partita è in programma alle 12.30 di lunedì 1 aprile allo stadio Dall’Ara e sarà visibile su Dazn e Sky Sport. Su Sportface.it scopriremo chi sono iprotagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Stefano Colantuono.– C’è ancora da sostituire l’infortunato Zirkzee: perdita non da ...