Pro Recco da favola | anche la De Akker applaude i campioni

(Di domenica 24 marzo 2024) DEBOLOGNA 6 PRO16 DE: Santini, Marchetti, Puccio, Bardulla, Agulha De Freitas 1, Grossi, Camilleri 3, Milakovic 1, Takeuchi, Musolesi, Cocchi 1, De Simon, Pederielli. All. Mistrangelo. PRO: Perrone, Gardella 1, Zalanki, Cannella 3, Younger 2, Scarmi 1, Presciutti 1, Iocchi Gratta 4, Condemi 1, Kakaris, Aicardi 1, Hallock 2, Negri, Rossi. All. Sukno. Arbitri: Ricciotti e Grillo. Note: parziali 0-4, 3-4, 0-5, 3-3. Giornata di festa per la De. Alla Longo, davanti a 600 spettatori, la formazione di Federico Mistrangelo ha affrontato issimi della Pro. Sfida senza storia con id’Italia e d’Europa che si sono imposti nettamente, ma con la Deche nonostante le pesanti ...

L’ultimo match della quarta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di Pallanuoto maschile vede resta re a punteggio pieno la Pro Recco , che passa per 6-16 in casa del De Akker Team. Nel ... (oasport)

Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1. Il Quinto vede la salvezza, Camogli ad un passo dalla retrocessione - L'ultimo match della quarta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile vede restare a punteggio pieno la Pro Recco, che passa per 6-16 in casa del De Akker Team. Nel m ...oasport

Festa della pallanuoto a Bologna, tra campioni e non solo - Pubblico delle grandi occasioni a Bologna per i play off scudetto della pallanuoto e per l'arrivo dei campioni d’Italia e d’Europa in carica della Pro Recco. I bolognesi della De Akker sono stati ...rainews

Pro Recco corsara anche a Bologna - La Pro Recco supera agevolmente la De Akker nella quarta giornata del girone Scudetto: alla “Carmen Longo” di Bologna i ragazzi di Sukno si impongono per 6-16. Esordio in Serie A1 con gol per il giova ...liguriasport