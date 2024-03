Prima Categoria La Cingolana SF conquista un ottimo punto a Pollenza | 1-1 in casa del Montemilone

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 24 marzo 2024) Belloni porta in vantaggio i locali dell’ex Mazzaferro al 3?. Nella ripresa Bartolini colpisce una traversa e l’eurogol di Falappa vale l’1-1, 24 marzo 2024 – LaSF raccoglie un. I ragazzi di Ruggeri, infatti, hanno pareggiato 1-1 contro ilnel posticipo della 25^ giornata del girone C didi calcio. I biancorossi mantengono il +3 sui pollentini e agganciano al 11° posto l’Urbis Salvia, a cavallo tra la salvezza diretta e i play-out. Primo tempo I locali iniziano meglio il match e dopo 4 minuti passano in vantaggio. Al 3’, infatti, Gianfelici tenta la conclusione da fuori ma non trova lo specchio: sulla successiva rimessa corta dal fondo, Romaldi sbaglia il controllo in area, la ...