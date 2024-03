Preiti | «Marotta nuova sfida dopo l’Inter | ma può fare tutto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024) Una delle notizie del sabato appena concluso riguarda le dichiarazioni di, che annuncia con largo anticipo che nel 2027 chiuderà conle commenta a Calcio Weekend su Sportitalia. AI VERTICI – Antonello, dirigente sportivo, elogia Giuseppenon solo per quanto fatto al: «È l’ultimo grandissimo dirigente che abbiamo in Italia. Ha un pedigree importante, è partito dal basso fino ad arrivare i grandi club. Sono curioso di capire come occuperà il suo tempo dal 2027 in poi con i giovani. Non ricordo se ci abbia già lavorato, magari a inizio carriera col Varese. È stato direttore sportivo, direttore generale e amministratore delegato: è una. Ma secondo me è una figura così grande che può ...