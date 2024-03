Preghiera della sera 24 Marzo 2024 | “Salvami dal mio peccato”

(Di domenica 24 marzo 2024) “dal mio”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Aiutami a guardare al bene” . É la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro ... (lalucedimaria)

“Aiutami a tendere la mano all’altro” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce ... (lalucedimaria)

Mosca, video del Cremlino con Putin in Preghiera per le vittime - Il presidente russo Vladimir Putin ha acceso una candela in memoria delle persone uccise nell'attacco terroristico al Crocus City Hall di Mosca in una chiesa situata nell'area della residenza ...notizie.tiscali

A Como l’antichissimo rito per il Crocifisso che spezzò le catene. Oggi si può toccarlo ma non più baciarlo. La storia - Scopri le celebrazioni pasquali a Como con l'Esposizione e la Venerazione del Crocifisso, presiedute dal Cardinale Oscar Cantoni. Partecipa alla tradizionale Via Crucis e immergiti nella Preghiera nel ...comozero

Papa Francesco prega per “le vittime del vile attentato a Mosca” - Papa Francesco non ha pronunciato l’omelia della Messa delle Domenica delle Palme, presieduta in piazza San Pietro. Il Santo Padre infatti, non ha letto né fatto leggere il testo preparato per l’occas ...corrierecesenate