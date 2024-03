Precipitazioni in crescita Ma non ricaricano le falde

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024)innel 2023 in Lombardia rispetto alla media storica dal 1951 al 2023, seppur con concentrazioni soprattutto in alcune aree. L’analisi arriva dai ricercatori dell’Ispra che, in tempi molto rapidi, sono riusciti ad avere già un quadro dell’anno scorso in termini di. A livello nazionale, le stime del modello Bigbang dell’Ispra dicono che nel 2023 il contribuito alla ricarica degli acquiferi nel Paese è di 53 miliardi di metri cubi, il 19% dellea fronte di una media annua di 22,7% sul lungo periodo (1951–2023). "In Lombardia – spiega Barbara Lastoria, responsabile della Sezione “Metodologie e standard per l’attuazione delle Direttive Acque e Alluvioni“ in Ispra – nel 2023 abbiamo avuto 27,1 miliardi di metri cubi a fronte di una media di 26,2. Quindi è piovuto più ...