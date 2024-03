Praticante straniera di MTC beneficia di progetto di formazione in Cina

(Di domenica 24 marzo 2024) Lanzhou, 24 mar – (Xinhua) – Unadi meditradizionale cinese (MTC) proveniente da Bangkok ha recentemente completato una sessione dipresso un ospedale a Lanzhou, in, acquisendo nuove prospettive e competenze per arricchire le pratiche sanitarie. Agenzia Xinhua

È penuria di medici "e il personale estero non riesce a colmare le carenze" - È quanto spiega la Federazione dei medici svizzeri (FMH), spiegando che il numero di professionisti formati all'interno della Confederazione non basta a coprire il fabbisogno.ticinonews.ch

Sanità Il personale estero non riesce a colmare le carenze di medici in Svizzera - Il numero di medici formati in Svizzera è in aumento, ma la dipendenza dai professionisti stranieri non diminuisce. Lo afferma la Federazione dei medici elvetici (FMH) sulla base della statistica medi ...bluewin.ch

Medici: il personale estero non riesce a colmare le carenze - ma la dipendenza dai professionisti stranieri non diminuisce. Lo afferma la Federazione dei medici elvetici (Fmh) sulla base della statistica medica 2023. Nel 2023 la Federazione ha censito 41'100 ...laregione.ch