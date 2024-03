Posti da scoprire | C’è magia tra il cemento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) "“Meglio un posto bello“ è nato per caso, nel 2016, dal mio modo di vedere la vita. Ho iniziato postando delle fotografie in un contenitore social e non immaginavo che sarebbe diventato un lavoro". Chiara Cazzamali, cinquantenne, è nata a Milano e ha sempre vissuto ai piedi della madonnina. In passato lavorava nel campo delle risorse umane, è mamma, e più di 7 anni fa ha creato la sua pagina Instagram che oggi conta 112mila follower. Negli oltre 2mila post ha pubblicato monumenti, tramonti, mostre, hotel, ristoranti, angoli di città. Milano, in primis, ma non solo. Tenendo sempre presente che "un milanese resta sempre tale". Anzi, per chi ama Milano, la lontananza dalla città fa scattare la nostalgia. Com’è nata l’idea di creare la pagina? "Ho seguito la mia naturale inclinazione, che mi porta a cercare sempre almeno un momento bello, ogni giorno. Anche un particolare che può ...